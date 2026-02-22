Özel gereksinimli bir öğrencinin okulda erişilebilir tuvaleti kullanmasına izin verilmediği iddiası üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'na yapılan başvuru sonuç verdi. KDK'nın girişimleri sonrası tuvaletin öğrencinin kullanımına açıldığı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da bir vatandaş, özel gereksinimli bir öğrencinin öğrenim gördüğü okulda bulunan erişilebilir (engelli) tuvaleti kullanmasına izin verilmediği ve talebin okul yönetimi tarafından 'yasal dayanağı olmadığı' gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

KDK'nın inceleme ve araştırma sürecini başlatmasının ardından ilgili idareyle iletişime geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu tuvaletin öğrencinin kullanımına açıldığı kuruma bildirildi. Başvuru sahibiyle yapılan temaslarda da sorunun çözüldüğü teyit edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, insan haklarına dayalı adalet anlayışı çerçevesinde; özel gereksinimli bireylerin eğitimde erişilebilirlik ve makul düzenleme haklarının korunmasına yönelik başvuruları titizlikle incelemeye devam edeceğini vurguladı.