Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede, TBMM'de kabul edilen 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' raporu ele alınacak. Suriye'deki gelişmeler, Washington-Tahran hattındaki gerilim ve Gazze'nin yeniden imarının da gündemde olduğu Kabine'ye yeni İçişleri ile Adalet bakanları da ilk kez katılım sağlayacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında öncelikli gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye' hedefi olacak.

Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kabul ettiği ortak rapor değerlendirilecek. Süreçte gelinen son aşama, sahadaki gelişmeler ve bundan sonraki yol haritası kabinenin ana başlıkları arasında yer alacak.

İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Kabine toplantısında dış politika da geniş yer tutacak. Suriye'deki son durum ve Ankara'nın atacağı yeni adımlar masaya yatırılacak.

Öte yandan Washington-Tahran hattında yükselen tansiyon da değerlendirilecek. Bölgedeki gerilimin düşürülmesi için yürütülecek diplomatik temaslar ve izlenecek strateji üzerinde durulacak.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Gazze olacak. Gazze'nin yeniden imar ve ihya sürecinde gelinen aşama ile Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları ele alınacak.

Ayrıca Kabine toplantısına, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez katılacak.

Yeni bakanların da gündem başlıklarına ilişkin sunum yapması bekleniyor.