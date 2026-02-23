İstanbul Valiliği, sosyal medyada yayılan 'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama var' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kentte son kuduz vakasının 2007 yılında görüldüğü bildirildi.

İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Valiliği, bazı medya ve sosyal medya mecralarında yer alan 'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama' şeklindeki haber ve paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Valilik, İstanbul'da son kuduz vakasının 2007 yılında görüldüğünü, bu tarihten itibaren şehirde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmadığını bildirdi.

2025 yılı içerisinde İstanbul genelinde toplam 123 bin 538 kuduz aşısı uygulandığı belirtilen açıklamada, bu aşıların tamamının tedbir amacıyla yapıldığının altı çizilen açıklamada, tedbir aşılarının; sahipsiz sokak hayvanlarının saldırıları ile sahipli hayvanların tırmalama, salya teması gibi durumlar sonrası önlem amacıyla uygulandığı kaydedildi.

Yetkililer, kamuoyunun resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini belirterek, asılsız paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.