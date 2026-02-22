İstanbul'da Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana gelen kavga olayının ardından, yaralanan kişinin babasını tehdit ettiği belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşanan kavga olayına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Yapılan paylaşımda, kavga sırasında şüphelileri uyaran ve olay esnasında yaralanan şahsın babası F.Ç.'nin, olayla ilgili şikâyetçi olmaması yönünde tehdit mesajları aldığı tespit edildiği belirtildi. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, F.Ç.'yi tehdit ettiği belirlenen 3 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/2025588895690187139