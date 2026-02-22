Ticaret Bakanlığı, Diyarbakır'da kasap işletmelerine yönelik haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerinde toplam 377 bin 435 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte kent genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler; Diyarbakır'ın dört merkez ilçesi ile Ergani ilçesinde faaliyet gösteren kasap işletmelerini kapsadı.

37 FİRMADA 379 ÜRÜN DENETLENDİ

Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan kontrollerde 37 firmada toplam 379 ürün incelendi. Kuzu eti ve türevlerini 700 TL ile 900 TL arasında satışa sunduğu tespit edilen 33 firmadan savunma istendi. Bakanlık, firmalardan alınacak savunmaların ardından dosyaların Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletileceğini bildirdi.

Fiyat etiketi denetimleri kapsamında ise 32 firmada 264 ürün incelendi. 21 firmanın 95 ürününde mevzuata aykırılık tespit edilirken, gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 377 bin 435 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.