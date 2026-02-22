İstanbul'da toplu taşıma aracında Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşıma aracında yolculara yönelik tehditler savuran bir kişi hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat 2026 tarihinde dolaşıma sokulan bir videoda, kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan Y.S. adlı şüpheli, bir yolcuya yönelik 'Seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım' şeklinde tehditlerde bulundu.

Olayın ardından şüpheli aynı gün gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Yapılan sorgu sonucunda Y.S.'nin tutuklanmasına karar verildiği duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili sürecin tamamlandığını ve kamuoyunun bilgilendirildiğini açıkladı.