Kayseri Melikgazi Belediyesi, Melikgazi'de 9 bölgede gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmalarına başarıyla devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Aydınlıkevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarına start veren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, atıl ve çürümüş halde bulunan binaların ilk yıkım çalışmalarına katıldı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçeyi modern hale getirerek yüzleri güldürmeye devam edeceklerini belirten Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Melikgazi Belediyesi olarak Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz, Başkan Yardımcım, müdürlerim, tüm mesai arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek güzel bir çalışma içerisindeyiz. Aydınlıkevler Mahallemizde eski otogarın karşısında kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarımız Mustafa Uysal, Melikgazi'de göreve geldiğimizden beri mahallemizin kentsel dönüşüm kapsamına alınması ile ilgili bizleri teşvik ve motive ediyordu. Biz de zaten en eski yapılardan başlayarak mümkün oldukça farklı bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz.

Ekip arkadaşlarımızla birlikte binlerce konutu dönüştürdük. Şimdi ise Aydınlıkevler Mahallemizde, eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürüyoruz. Metruk hale gelmiş, içleri boş, hakikaten mevcut şartlarda çok kötü olan binalar vardı. Vatandaşlarımızla anlaştık, burası çok güzel bir hale gelecek. Bu bölge Kayseri'nin girişlerinden bir tanesi, bu bölgenin güzelleşmesi bütün bölgenin güzelleşmesine vesile olacak. İlk yıkımı yapıyoruz, kış şartları fark etmeksizin gece gündüz çalışıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kazasız, belasız inşaatlarımızı tamamlarız ve hak sahiplerimiz burada sağlık ve huzur içerisinde yaşarlar. Bu bölgelerde kentsel dönüşüm en iyi şekilde devam edecek. 9 bölgede kentsel dönüşüm çalışması sürdürüyoruz, yeni bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.'

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Mustafa Uysal, başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek; 'Maşallah Başkanımız Melikgazi'yi Melikgazi yaptı, değer kattı. Bu binalar 65 senelik binalar, şehrin girişi olması sebebiyle güzel bir kentsel dönüşüm projesi. Daha önce dile getirdik, Palancıoğlu Başkanım kayıtsız kalmadı, hemen gündemine aldı. Kısa zaman içerisinde de faaliyete geçirdi. Allah nazardan saklasın, teşekkür ediyoruz.' dedi.

Başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarından memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise Başkan Palancıoğlu'na ve ekibine teşekkür ettile