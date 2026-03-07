Bursa'da daha önce görev yapan 12 kadın vatmana ek olarak, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 10 kadın daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sertifikalarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den aldı.

BURSA (İGFA) - Kadınların iş gücüne aktif bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Akademisi ve Bursa İş Ofisi aracılığıyla eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. Diğer kurumlarla işbirliklerinin de yapıldığı eğitimlere özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu kapsamda kadın istihdamına yönelik gazaltı kaynakçısı, giyim üretim elemanı, hasta ve yaşlı bakım elemanı, yaş pasta yapımcısı, aşçı yamağı, kahve ve kakao hazırlayıcısı, hijyen, makyaj uygulama teknikleri, saç şekillendirme ve renklendirme, tırnak süsleme, tramvay/metro sürücülüğü, otobüs şoförü gibi alanlarda eğitimler verildi.



'Eğitim Destekli İstihdam Projesi' kapsamında düzenlenen 'tramvay/metro sürücülüğü eğitimlerini başarıyla tamamlayan 10 kadına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından belgeleri verildi.



KADIN VATMANLAR BAYRAMDAN SONRA GÖREVDE

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda olduğu gibi kadın istihdamında da öncü kurumlardan biri olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa İş Ofisi tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdik. 10 kadın, BURULAŞ bünyesinde vatman olarak istihdam edildi. Bayramdan sonra kadın çalışanlarımız vatman sürücüsü olarak göreve başlayacak. Bayramdan sonra tüm vagonlarımız, hafif raylı sistem araçlarımız kadınlara emanet edilecek. Onlar da yolcularımızı güvenli bir şekilde bir yerden bir yere ulaştıracaklar' dedi.



'ÇALIŞANLARIN KADIN AĞIRLIKLI OLMASINDAN YANA TAVIR KOYUYORUZ'

Göreve geldiklerinde yüzde 19 olan kadın çalışan oranını yüzde 26'ya kadar çıkardıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Yeni alınacak personel konusunda özellikle kadınların değerlendirilmesi noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Nüfusumuzun yüzde 50'sinin kadın olduğunu unutmamalıyız. Oranın da bu noktaya yaklaşmasını arzuluyoruz. Bizler de çalışanların kadın ağırlıklı olmasından yana tavır koyuyoruz. Kadının, çalışma yaşamının içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz' diye konuştu.



Kendilerine bu fırsatın tanınmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten kadınlar, Başkan Mustafa Bozbey'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.