Alanya Belediyesi ve Alanya Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi, örnek bir iş birliğine imza atarak anlamlı bir yardım kampanyası başlattı. Alanya sokaklarından toplanan turunçlar, DMD hastası Taha Miraç ve SMA hastası Elisa Deniz'in sağlığına kavuşması için umuda dönüştü. 8 Mart Pazar günü Ramazan meydanında kurulacak kampanya standına tüm vatandaşlar davet edildi.

ALANYA (İGFA) - Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin dört bir yanındaki ağaçlardan titizlikle toplanan turunçlar, Alanya Üniversitesi bünyesinde eğitim gören 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri tarafından büyük bir özveriyle işlenerek geleneksel yöntemlerle reçel haline getirildi.

GELİRİ SMA VE DMD HASTASI ÇOÇUKLARIN TEDAVİSİNE AKTARILACAK

​'Bilginin ve tecrübenin dayanışmayla buluştuğu' bu projede üretilen reçeller, Ramazan Meydanı Şenlikleri kapsamında kurulan stantlarda satışa sunulacak. Kavanozlardan elde edilecek tüm gelir, sağlığına kavuşması için destek bekleyen Taha Miraç ve Elisa Deniz'in tedavi masrafları için kullanılacak.

​TURUNCUN SIFIR ATIK YOLCULUĞU

​İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sıfır atık yaklaşımı ile yürütülen projede, turuncun her katmanı farklı bir değere dönüştürülerek tam verimlilik sağlandı. Büyük kabuklardan rulo reçel, küçük parçalardan ise doğranmış reçel yapıldı. Kabuğun en dıştaki aromatik rende kısmından marmelat üretildi. Turuncun ekşi suyu değerlendirilerek geleneksel turunç ekşisi elde edildi. Üretimden artan tüm posalar ve kullanılmayan kabuk parçaları sirke yapımında kullanıldı. Reçel yapımı sırasında kabukların kaynatıldığı aromatik ve asidik su, doğal bir temizlik malzemesine dönüştürüldü. Turunç; reçelden sirkeye, marmelattan temizlik ürününe kadar geniş bir yelpazede değerlendirilerek %100 geri dönüşüm sağlandı ve sıfır atık hedefi mutfak ölçeğinde başarıyla uygulandı.

​'HEM GELENEK YAŞIYOR HEM UMUTLAR'

​Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak tarafından ortaya çıkan bu proje, Alanya Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Nurcan Okan öncülüğünde hayata geçirildi. Projeye katılan gönüllüler, Alanya'nın yerel değerlerini bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Tüm Alanya halkı, 8 Mart Pazar günü Ramazan meydanında kurulacak standı ziyaret ederek bu anlamlı kampanyaya destek olabilirler.