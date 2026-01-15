Bunlar da ilginizi çekebilir

Manevi duyguların yoğun olarak hissedildiği Miraç Kandili'ndeki ikramla, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemine dikkat çekildi.

Namaz çıkışında vatandaşlara ikram edilen kandil simitleri, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mübarek gece vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Osmangazi Belediyesi ekipleri, Hamitler Mahallesi'nde bulunan Hacı İbrahim Bostancı Camii'nde yatsı namazının ardından cemaatle bir araya geldi.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

