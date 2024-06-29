Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore ettirilip, Türkiye’nin önemli müzelerinden birisi haline gelen Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, dijital ve modern müzecilik ile dikkat çekiyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milli Mücadelede Basın' bölümünde 1920’de milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un desteği ile o dönem Osmanlıca çıkan Sebilürreşad’ın da aralarında olduğu gazeteler, bir dokunuş ile günümüz alfabesiyle okunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Taş Mektep olarak bilinen 127 yıllık Kayseri Lisesi’nin tarihi binasını aslına uygun şekilde restore ettirip, 2 Mayıs 2016’da hizmete açarak, Türkiye'nin önemli müzelerinden birisi haline getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nı, Anadolu'nun milli mücadeleye katkısını ve milli mücadele kahramanlarını anlatan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde son teknoloji kullanılarak özel yazılımlı dijital teknoloji de dikkat çekiyor. 'Milli Mücadelede Basın' bölümünde 1920-1921 yılları arasında baskısını Kayseri'de yapmak zorunda kalan, Millî Mücadele’ye büyük destek vermiş, Kayseri’de halkın mücadele azmini yükselten Sebilürreşad ve Millî Mücadele basını içinde en kuvvetli ve nitelikli gazetelerden biri olan ve Sakarya Savaşı’nda Kayseri’ye nakledilen Anadolu'da Yenigün gazeteleri Osmanlıca sergileniyor. Müze ziyaretçilerini, dijital ve modern teknoloji sayesinde bir sürpriz bekliyor. Osmanlıca görülen gazetelerin orijinalleri, geliştirilen bir yazılım sayesinde günümüz Türkçesi ile okunabiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni teknoloji ile 100 yıl önce çıkan Osmanlıca gazetelerin teknoloji sayesinde günümüz Türkçesi ile okunduğunu belirterek, “Gurur verici tarihi ile her zaman göğsümüzü kabartan Kayseri’miz, tarihi ve kültürel yapısı ile her zaman dünyaya açılmıştır. Kayseri Lisesi de tarihi ile adını tüm dünyaya duyurmuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak 2 Mayıs 2016’da restore ettirip, Milli Mücadele Müzesi olarak hizmete açtığımız, Kayseri Lisesi, özellikle o dönemi sizlere yeniden yaşatıp, gözünüzün önünde canlandırıyor” dedi.

Mili Mücadele Dönemi’nde basını anlatan bölümdeki son teknolojiden bahseden Büyükkılıç, “Müzede son teknoloji kullanılmıştır ve basın bölümü ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir. Milli Mücadele Dönemi’nde bir süre Kayseri’de basılan gazeteler Osmanlıca sergileniyor ve ziyaretçiler bir dokunuş ile günümüz Türkçesi ile o dönem neler yazıldığını okuyabiliyorlar” diye konuştu.