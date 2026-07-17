Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, 'İlk günkü inanç, aynı kararlılık ve aynı vatan sevgisiyle meydanları dolduran aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde Kayserililer, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkmak için meydanları doldurdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kayseri protokolü ve binlerce vatandaşla birlikte Demokrasi ve Millî Birlik Günü programına katılarak, milletin iradesine sahip çıkan hemşehrileriyle bir araya geldi. Program boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, 15 Temmuz'un Türk milletinin yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: '15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapan aziz milletimiz; Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da nasıl istiklaline sahip çıktıysa, 15 Temmuz gecesi de aynı iman, aynı cesaret ve aynı fedakârlıkla vatanına sahip çıkmıştır. Bayrağımızı indirtmemek, ezanımızı dindirtmemek ve devletimizi ilelebet yaşatmak için dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içerisinde dimdik ayaktayız.''

Gençlere de önemli mesajlar veren Başkan Çolakbayrakdar, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Sevgili gençler, geleceğimiz sizlersiniz. 15 Temmuz gecesi yaşananları ve milletimizin destansı direnişini asla unutmayın, unutturmayın. Bu aziz vatanın hangi fedakârlıklarla korunduğunu her zaman hatırlayın' ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan lokma, çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri, Kayseri protokolü ve vatandaşların şehitler için yapılan dualara hep birlikte eşlik etmesiyle sona erdi.