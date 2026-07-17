Adalet Bakanı Akın Gürlek, profesyonel futbolu hedef alan yasa dışı bahis ve bahis şikesi soruşturmasında önemli aşamaya gelindiğini açıkladı. İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde yasa dışı bahis, bahis şikesi ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizlerinin birlikte değerlendirildiğini aktaran Bakan Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine ilişkin dikkat çekici tespitler yapıldığını bildirdi. Bu kapsamda 19 şüpheli hakkında İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTerdogan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması;: Kayseri Büyükşehir'den 15 Temmuz mesaisi İçeriği Görüntüle July 17, 2026

Operasyonda görev alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, temiz futbolun tesisi ve sporun güvenilirliğinin korunması için adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı ve yasa dışı oluşumla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.