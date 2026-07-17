YALOVA (İGFA) - Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta'nın yaptığı açıklamaya göre, operasyon 16 Temmuz 2026 tarihinde merkez ilçede gerçekleştirildi. Bir işletmede yapılan aramalarda 160 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirilirken, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Vali Usta, operasyonu başarıyla gerçekleştiren Yalova İl Jandarma Komutanlığı personeline ve soruşturma sürecindeki iş birliği dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür ederek, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.