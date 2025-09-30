Türkiye’de ilk olan “Glütensiz Kayseri Mutfağı” projesini hayata geçiren Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlatılan ve Türkiye’deki diğer belediyelere örnek olan uygulama kapsamında, ilçe genelinde ikamet eden 245 çölyaklı aileye her ay düzenli olarak glütensiz ürün paketi ulaştırıyor.KAYSERİ (İGFA) - Ömür boyu glütensiz diyet yapmak zorunda olan çölyaklı bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan paketler, Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın girişimiyle 2017 yılında alınan meclis kararı doğrultusunda 8 yıldır kesintisiz olarak dağıtılıyor. Glütensiz ürünlerin günlük yaşamı kolaylaştırdığı ve sağlıklı beslenmeye katkı sunduğu belirtiliyor. Paketlerde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler yer alıyor.

Çölyaklı aileler, düzenli ulaştırılan gıda paketlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin ilçede çölyaklı bireyler için hayata geçirdiği farklı projeler arasında, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Kafe Sinan Glütensiz” uygulaması da dikkat çekiyor. Kayseri’nin yöresel mutfağının glütensiz olarak sunulduğu tesiste, çölyaklı bireyler gönül rahatlığıyla yemek yiyebiliyor.