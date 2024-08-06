Kayseri Kocasinan Belediyesi’nde Ağustos Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Yunusemre Mahallesi’nde bulunan parka ‘Şehit Turgay Basın Parkı’ isminin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 18 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Başkan Çolakbayrakdar, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yunusemre Mahallesi’ndeki parka, ‘Şehit Turgay Basın Parkı’ ismi verildi. Şehit isimlerinin yaşatılmasının son derece anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Vatan toprağı için şehit düşmüş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum. Bu çerçevede hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar yapıyoruz ve gönlümüzde taht kuran şehitlerimizin isminin yaşatılarak, geleceğe aktarılması konusunda gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Talatpaşa, Saraybosna, Sancaktepe, Boztepe, Erciyesevler, Yeşilmahalle, Oymaağaç, Erkilet ve Şeker Mahallelerinde imar plan konuları da görüşüldü.

Toplantı, Başkan Çolakbayrakdar’ın Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi.