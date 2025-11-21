Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte Yusuf Dulda Ashab-ı Sufha Kur'an Kursu'nun minik öğrencileriyle buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Çocukların sevgisiyle karşılanan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek olan neslin iyi imkanlarda yetişmesi için yoğun çalıştıklarını belirterek, 'Çocuklarımızın gülüşü, bizim çalışma azmimizdir!' dedi.

Yunusemre Mahallesi'nde bulunan Kur'an Kursunda öğrencilerle tek tek tanışan Başkan Çolakbayrakdar, miniklerin sorularını yanıtladı ve onların mutluluğuna ortak oldu.

Çocukların topluma yön veren değerler olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Her bir yavrumuzun iyi bir eğitim alması, huzurlu ve güvenli bir çevrede büyümesi için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Çocuklarımızın hayallerine umutla sarıldığı, bilimle ve ilimle donandığı, güzel ahlakla yetiştiği bir nesil için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Rabbim tüm evlatlarımızı; vatanına, milletine bağlı, hayırlı bireyler eylesin. Bizim geleceğimiz olan minik yavrularımızın çok daha iyi şartlarda yetişebilmesi adına yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapıyoruz. Bütün çabamız, çocuklarımızın mutlu ve umut dolu yarınlara ulaşması içindir.' ifadelerine yer verdi.

Kocasinan'da çocukların daha sağlıklı, güvenli ve modern alanlarda büyüyebilmesi için önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'İlçemizin her bölgesinde yeşil alanları artırıyor, yeni parklar ve sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Çocuklarımızın güvenle vakit geçirebilecekleri oyun alanları, ailelerin huzur içinde dinlenebileceği parklar oluşturuyoruz. Tüm çabamız; Güçlü Türkiye'nin yarınlarını oluşturacak çocuklarımızın daha yaşanabilir bir Kocasinan'da ve daha güzel bir Kayseri'de büyümeleri içindir.' diye konuştu.