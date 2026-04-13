Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgeye kazandırdığı sosyal tesisin hizmet vermeye başladığını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak sosyal alanlar kazandırmaya devam ettiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yunusemre Mahallemizde kentsel dönüşümün son halkası olan modern sosyal tesisimizi tamamlayarak hizmete açtık. Hayırlı uğurlu olsun.' dedi.

Kayseri'ye daha iyi hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla bölgenin değerine değer kattıklarının altını çizerek, 'Kıymetli hemşehrilerim, Yunusemre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapımını tamamladığımız sosyal tesisimiz de hizmet vermeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Kadın-erkek yüzme havuzu, fitness salonu gibi birçok imkânı içinde barındıran bu tesis, bölgemizde yaşayan hemşehrilerimize önemli bir hizmet sunacaktır.

Ayrıca kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapmamız gereken son çalışmayı da tamamlamış olduk. Böylece bu bölgedeki kentsel dönüşüm projemizi tamamen nihayete erdirdik. Yunusemre ve Barbaros-Turgutreis Mahalleleri başta olmak üzere çevrede yaşayan tüm hemşehrilerimizin faydalanabileceği modern bir sosyal tesisi hizmete açmış olduk. Bu tesisle birlikte hem bu bölgede hem de tüm Kocasinan genelinde hayata geçireceğimiz yeni sosyal tesislerle vatandaşlarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir şehir sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarına değinerek, 'Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz' diyerek noktaladı.