Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ü makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, 'Kayseri'yi seviyoruz, sizlerin buradaki varlığı bizim için umut ve güç olmaya devam ediyor. Allah razı olsun' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'na katılmak üzere Kayseri'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi önünde çiçeklerle karşılanan Büyükgümüş, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet ile birlikte belediye bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra başkanlık makamına geçti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlerin sürdüğünü belirterek, 'Sizleri Kayseri'mizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Geleceğimiz olan, gençlerimiz olarak sizleri görmekten keyif aldığımızı paylaşıyor, hoş geldiniz diyorum' ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye hizmet etmeye devam ettiklerinin altını çizen Büyükkılıç, 'Hem teşkilatımıza hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a layık olma, onun felsefesini insanlara taşıma bağlamında yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar hem merkezi hem de taşramızı ihya ve imar ederek yol almaya çalışıyoruz' diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'AK Parti'mizin bölge toplantısını gerçekleştirmek üzere 3 gündür ekibimiz Kayseri'de, biz de son gün il ve ilçe başkanlarımızla bir araya geldik, ardından da Kayseri Mahalle Başkanları Toplantısı'nı icra ettik' dedi.

Kayseri'nin AK Parti açısından özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, şehrin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi mücadelesinde önemli bir rol üstlendiğini dile getirerek, şunları söyledi: 'Kayseri bizim için özel şehirlerden birisidir, Recep Tayyip Erdoğan'a yoldaşlık etmiş, mücadelesinin ilk anlarından itibaren hep liderimizle omuz omuza olmuş şehirdir. Kayseri'mizle, hizmetlerimizle, başarılarımızla ne kadar iftihar etsek azdır. Burada olmaktan, önemli toplantılarımızı Kayseri'de gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kayseri sadece hizmetle, sadece mücadelemize verdiği önemli destekle değil, aynı zamanda bu mücadelenin geleceğine kaynaklık etmekte öncü olma rolünü hakkıyla sürdürecektir.'