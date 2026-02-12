Kayseri Kocasinan Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla okullar arası ödüllü 'Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması'nı başlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Çevre bilincinin erken yaşta kazanılmasının önemine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Amacımız, geri dönüşümü bir alışkanlık hâline getiren, doğaya duyarlı, bilinçli nesiller yetiştirmektir. Çünkü çevreye duyarlı nesiller, güçlü yarınların en büyük teminatıdır.' dedi.

Çevreyi korumanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi olarak, 'Sıfır Atık' konusunu sadece bir proje olarak değil, bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi adına yürüttüğümüz çalışmaların en önemli ayağını ise eğitim oluşturuyor. 'Ağaç yaşken eğilir' düsturuyla, yavrularımıza küçük yaşta geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bu yarışmalarla hem tehlikeli atıkların doğaya karışmasını engelliyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, bu yarışmaya gösterdikleri ilgi bizleri her zaman heyecanlandırıyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve onlara destek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Kocasinan sınırları içerisindeki tüm okulların katılımına açık 'Atık Pil ve Elektronik Atık Toplama Yarışması' düzenleniyor. Çocuklara ve gençlere geri dönüşüm bilincini aşılamak amacıyla dev bir kampanya başlatan Kocasinan Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve liseler arası düzenlenen 'Atık Pil' ve 'E-Atık' toplama yarışmalarıyla binlerce öğrenci, hem doğayı koruyor hem de okullarına birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor.

29 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek yarışma kapsamında, en fazla atık pil ve elektronik atık toplayan okullar ödüllendirilecek. Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında birinci olan okula masa tenisi, ikinci olan okula langırt masası, üçüncü olan okula ise spor seti hediye edilecek. E-Atık (Elektronik Atık) Toplama Yarışması kapsamında ise birinci olan okula laptop, ikinci olan okula yazıcı, üçüncü olan okula spor seti verilecek. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 222 7 000 numaralı telefon hattından ya da www.kocasinan.bel.tr adresinden Kocasinan Belediyesine ulaşabilecek.