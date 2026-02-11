Bursa'da İnegöl Belediyesi, son günlerde Belediye ve yöneticilerin adı kullanılarak vatandaşlardan para ve yardım talebinde bulunulduğuna dair girişimler tespit edildiğini belirterek kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Belediyenin, Belediye Başkanı'nın ve Başkan Yardımcılarının isimleri kullanılarak vatandaşlardan para, erzak yardımı ya da benzeri taleplerde bulunulduğuna dair bilgiler alındığı belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İnegöl Belediyesi olarak kurumumuz, Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımız adına para, erzak yardımı vb. isteklerde bulunularak dolandırıcılık girişimi olduğunu öğrendik. Kurumumuzun hiçbir şekilde vatandaşlardan para, erzak yardımı ya da benzeri bir talepte bulunması söz konusu değildir. Bu tür girişimler tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımız bu gibi taleplerle gelen kişilere kesinlikle itibar etmemelidir. Şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın emniyet birimlerine bilgi vermelerini rica ediyoruz.'