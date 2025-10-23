Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Bir Dilim Mutluluk' projesi kapsamında bu hafta da kırsal mahallelerden biri olan Elagöz Mahallesi Şehit Fazlı Altuntaş İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sine hazırladıklarını ifade etti.

Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden, zeka oyunlarına katılan ve çeşitli ikramlarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, eğitime ve çocuklara yönelik projelerin Kocasinan Belediyesi'nin öncelikli hizmet alanlarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar şu ifadeleri kullandı: 'Her hafta farklı bir mahallemizdeki okulda yavrularımızla bir araya geliyoruz. Onların enerjisi, sevgisi ve gözlerindeki ışık bize büyük bir güç veriyor. Bizim en büyük gayemiz, çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki; mutlu çocuklar, güçlü ve büyük Türkiye'nin teminatıdır. 'Bir Dilim Mutluluk' projemiz sadece bir etkinlik değil, gönüllere dokunan bir iyilik hareketidir. Her buluşmamızda çocuklarımızın kalbine mutluluk ekiyoruz. Onların hayatına bir tebessüm katmak, geleceğe umutla bakmalarını sağlamak bizim için en büyük kazançtır. Bu projeyle, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki tüm yavrularımıza ulaşarak onları geleceğe daha güçlü hazırlamayı amaçlıyoruz.'

Başkan Çolakbayrakdar, eğitime yapılan yatırımların, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu vurgulayarak, 'Kocasinan'da çocuklarımızın daha iyi imkanlarda eğitim görebilmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Her okul, her çocuk bizim için çok kıymetli. Attığımız her adımda, gerçekleştirdiğimiz her projede bu ülkenin yarınlarını düşünüyoruz. Biz, hizmet üretirken sadece bugünü değil, geleceği inşa ediyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, güçlü ve büyük Türkiye'nin en güzel göstergesidir. Bizim vizyonumuz; değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, üretken ve mutlu nesiller yetiştirmektir. Çünkü biliyoruz ki, bu ülkenin gücü, geleceğine sahip çıkan nesillerle büyüyecektir. Kocasinan'da yaptığımız her çalışma, bu anlayışın bir yansımasıdır.' diye konuştu.