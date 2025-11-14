Kayseri Kocasinan Belediyesi, 2014 yılında Kayseri'de ilk kez kurulan 'Cami Temizleme Ekibi' ile ilçedeki camileri düzenli olarak temizleyip gül suyuyla yıkayarak vatandaşlara huzurlu bir ibadet ortamı sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yürütülen çalışmalarla vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet etmelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

'CAMİLERİMİZ KUTSAL MEKÂNLARIMIZDIR'

Camilerin toplumun manevi hayatındaki önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şu ifadeleri kullandı: 'Camilerimiz kutsal mekânlarımızdır. Belediye olarak, camilerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmeleri için temizliklerine büyük özen gösteriyoruz. 2014 yılında kurduğumuz 'Cami Temizleme Ekibi' ile ilçe genelindeki tüm camilerimizi düzenli olarak temizliyoruz. Her camimizde ayda en az bir kez genel temizlik gerçekleştiriliyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Dini ve özel günlerde de camilerimizi gül suyu ile yıkayarak cemaatimizin ibadetlerini mis gibi gül kokan bir ortamda yapabilmesine imkân sağlıyoruz.'

TEKNOLOJİK DONANIM VE PROFESYONEL EKİPLERLE HİJYENİK TEMİZLİK

'Daha Temiz Kocasinan' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocasinan Belediyesi, cami temizliklerinde modern temizlik cihazları ve profesyonel ekipler kullanıyor. Camilerin dış cephelerinden halılarına, kapılarından camlarına, ahşap bölümlerinden kitaplık ve fayanslarına kadar tüm alanlar titizlikle temizleniyor. Toplam dörder kişiden oluşan iki ayrı Cami Temizleme Ekibi, ilçe sınırları içerisindeki tüm camilerde ayda en az bir kez temizlik yapıyor. Gül suyu ile yapılan temizlikler sayesinde camiler, hem hijyenik bir hâle geliyor hem de mis gibi gül kokusuyla vatandaşlara huzur dolu bir ibadet ortamı sunuyor. Kocasinan Belediyesi'nin bu hizmeti, ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor.