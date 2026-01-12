Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Bünyan ve Felahiye ilçelerinde Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi düzenlendi. Eğitimlerde iki ilçede görev yapan din görevlileri ve belediye personeline afete hazırlık, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlere dair teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

KAYSERİ (İGFA) - Afetlere karşı daha dirençli bir kent hedefiyle çok yönlü çalışmalarını sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik afet farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde Bünyan ve Felahiye ilçelerinde afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitime Bünyan İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal, Bünyan Belediyesi Genel Koordinatörü Feyza Somtaş Tekesiztaş, Bünyan Belediyesi personeli, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi'nde uzmanlar tarafından afet türleri, yangın ve deprem öncesi ile afetin yaşandığı anda alınması gereken tedbirler, izlenmesi gereken yollar detaylı şekilde anlatıldı. Teorik eğitimlerin yanı sıra yangın söndürme tatbikatı da yapıldı.

Eğitim programına katılan ve sunulan hizmeti değerlendiren Bünyan İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal, 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi afetle mücadele ekipleri ilçemizi ziyaret ettiler. Bizler de bu vesileyle köydeki, merkezdeki imamlarımızı, Kuran kursu öğreticilerimizi davet ettik. Ekibimiz bize gerek yangın gerekse deprem esnasında nasıl tavır alacağımıza dair sunumda bulundular' diye konuştu. Ünsal, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine eğitimden dolayı teşekkür ederek, eğitimin kendileri için aydınlatıcı olduğunu dile getirdi ve afetlerin yaşanmadığı günler temennisinde bulundu.

Bünyan Belediyesi Genel Koordinatörü Feyza Somtaş Lekesizcan, 'Bugün aldığımız afet farkındalık ve yangın eğitimlerinin halkımızın güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Biz de Bünyan Belediyesi ekibi olarak tam bir katılımla buradayız. Halkımızdan ve vatandaşlarımızdan ricamız belediye olarak yapmış olduğumuz bütün tatbikatlara mümkün olduğunca katılım sağlamasıdır' şeklinde konuştu.

Bünyan ilçesindeki eğitimin ardından Felahiye ilçesinde de din görevlileri ve belediye personeline yönelik Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi düzenlendi.

Burada da katılımcılara afetlere hazırlık, afet anında yapılması gerekenler teorik olarak anlatılarak, eğitim uygulamalarla desteklendi.

Eğitimin ardından değerlendirmelerde bulunan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, güzel bir eğitim gerçekleştiğini belirterek, 'Güzel bir toplantı gerçekleşti afetler üzerine. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, eğitimleri ilçeler bazında düzenledikleri için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok detaylı şekilde anlattılar. Hocalarımız da çok memnun ayrıldılar. Bu kursların halkımıza faydalı olacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.