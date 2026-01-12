İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Sevgi Yolu'nda yürüttüğü yağmur suyu ayrıştırma projesinde çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı. 140 milyon liralık yatırım, Bayraklı'da yıllardır yaşanan su baskınlarını büyük ölçüde sona erdirecek.

İZMİR (İGFA) - İklim krizinin etkisiyle artan ani ve şiddetli yağışlara karşı altyapı yatırımlarını hızlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Sevgi Yolu'nda önemli bir eşiği geçti. Cemil Tugay'ın Mayıs 2025'te temelini attığı yağmur suyu ayrıştırma projesinde yedi ayda yüzde 60 ilerleme sağlanırken, yeni sistemle yağmur sularının cadde ve iş yerlerine ulaşmadan Bornova Çayı'na aktarılması hedefleniyor.

YAĞMUR SULARI BORNOVA ÇAYI'NA AKTARILACAK

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nda görevli İnşaat Mühendisi Burcu Kaçar, Sevgi Yolu ve çevresinde üç ayrı noktada eş zamanlı olarak çalışma yürütüldüğünü belirtti. Kaçar, geçmişte yoğun yağışlar sırasında üst kotlardan gelen yüksek debili yüzey sularının Sevgi Yolu üzerindeki iş yerlerinde sık sık su baskınlarına neden olduğunu ifade etti. Bu sorunun çözümü için yeni bir altyapı sistemi oluşturduklarını aktaran Kaçar, 'Yaptığımız menfez imalatlarıyla üst kotlardan gelen yüzey sularını erken aşamada toplayarak bu menfeze bağlıyoruz. Bu hatlar aracılığıyla yağmur sularının Sevgi Yolu'na ulaşmadan doğrudan Bornova Çayı'na aktarılmasını planlıyoruz. Yeni sistem sayesinde yüzey sularının kontrolsüz şekilde cadde ve sokaklara yayılması engellenecek, bölgedeki su baskını riski önemli ölçüde azaltılacak' dedi.

140 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Sevgi Yolu Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. Bayraklı'da hayata geçirilen bu yatırımla hem mevcut altyapı sorunlarını kalıcı biçimde çözmeyi hem de gelecekte yaşanabilecek aşırı yağışlara karşı kentin dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı'da yürüttüğü altyapı yatırımları kapsamında Çay Mahallesi ve Tepekule Mahallesi'nde yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik ayrıştırma çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 70 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalarda, yeni hatlar ve bağlantılar inşa edilerek yağmur suyu ve atık su sistemleri ayrıştırıldı. Bu kapsamda oluşturulan altyapı sayesinde, söz konusu mahallelerde geçmişte yaşanan su baskınlarının büyük bölümünün önüne geçilmesi hedefleniyor. Altyapı imalatlarının tamamlandığı alanlarda üst kaplama çalışmaları da gerçekleştirilerek yollar yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı genelinde altyapı kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürerek, 2026 yılının ikinci yarısında Muhittin Erener, Refik Şevket İnce ve Çay Mahallesi'nin üst havzalarını kapsayan yaklaşık 4 kilometrelik yağmur suyu ve atık su ayrıştırma çalışması için yapım ihalesine çıkmayı planlıyor.