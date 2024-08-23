Mevcut konvansiyonel demiryolu bağlantısıyla; 7 saat süren Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek. 5,5 saatte İstanbul’a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sağlanacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri programı kapsamında tamamlandığında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Düver Şantiyesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projede gelinen son durumu değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, proje kapsamında; Yerköy “Cakcak” ve Kayseri “Düver” bölgelerindeki şantiyelerini kurduklarını belirterek, “Yenifakılı bölgesindeki şantiyemizin kurulumuna devam ediyoruz. Yerköy bölgesinde, toprak işleri, sanat yapıları ve tünel portallerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. GT-2 Tünelinde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Kayseri bölgesinde de; tünel Portali kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

YERKÖY-KAYSERİ HIZLI TREN HATTININ UZUNLUĞU 142 KİLOMETRE

Bakan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri hızlı tren hattının uzunluğunun 142 kilometre olduğunu bildirerek, Yerköy-Şefaatli- Kayseri arasına saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ettiklerini belirterek, “Şefaatli, Yenifakılı ve Himmetdede olmak üzere 3 istasyon tasarladık. Proje kapsamında; 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demiryolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 adet altgeçit de inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Trans-Asya orta koridorunu destekleyecek şekilde Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde çift hatlı demiryolu koridorunu oluşturma hedefine uygun olarak hayata geçirdiklerinde Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacağını ve böylece Kayseri’nin doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacağını vurguladı.

Projenin tamamlanmasının ekonomiye katkısından da bahseden Uraloğlu, “İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon Avro, yolcunun zaman kazancı bakımından 90 milyon Avro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon Avro ve karbon salınımının azaltılmasından 32 milyon Avro olmak üzere yılda yaklaşık 242 milyon Avro kazanç sağlayacağız.” dedi.

“DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞUNU 29 BİN KİLOMETREYE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldıklarını ve ön proje çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Uraloğlu, bu hatta saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planladıklarını belirtti. Uraloğlu, “2053 yılı Ulaştırma ve Lojistik ana planımıza göre de demiryolu hat uzunluğumuzu 29 bin kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Iğdır’dan, Kars’tan, Ankara’ya, Kapıkule’ye kadar planlanan hızlı tren hatlarıyla Orta Koridoru önemli bir şekilde destekleyici bir ulaşım ağını tamamlayacağız.” dedi.

Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’nın açılışını gerçekleştirdiklerinde, Türkiye’nin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacaklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Hattımız, ülkemizin medarı iftiharı olan başta Kayserimize ve tüm bölgenin kalkınmasına adeta bir lokomotif olacak, ticaret ve turizm açısından bölgeyi daha da ivmelendirecektir. Bu düşüncelerle işçisinden mühendisine projemizi yürüten tüm yüklenici firmalara ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, kazasız belasız çalışmalar diliyorum.." diye konuştu.