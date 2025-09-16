Türkiye genelinde 2580 okulun başvurduğu Liseler Arası Sabit Kanat İnsansız Hava Aracı Yarışması, 2-8 Eylül 2025 tarihleri arasında Kocaeli’nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Zorlu rekabetin yaşandığı yarışmada, Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geliştirdiği “Feza” isimli insansız hava aracıyla tüm hedefleri kusursuz şekilde vurarak Türkiye 6’ncısı oldu.

Feza’nın Kusursuz Performansı

“Feza” adlı sabit kanat İHA, yarışma boyunca dayanıklılığı, hassasiyeti ve istikrarı ile dikkat çekti. Görev senaryolarında belirlenen hedefleri tek tek başarıyla tamamlayan Feza, Yıldırım Ticaret MTAL ekibini üst sıralara taşıdı. Bu başarı, sadece okulun değil, aynı zamanda Bursa’nın teknolojiye olan katkısını da gösterdi.

Başarının mimarları arasında koordinatör öğretmen Ramazan Belyurt ile öğrenciler Kerem Yüksel, Mustafa Eren Bilga, Mahmut Efe Ağdağ ve Ecrin Gülser yer aldı.

Ramazan Belyurt: “Feza her geçen yıl daha güçlü, hedefimiz Türkiye birinciliği”

Koordinatör öğretmen Ramazan Belyurt, elde edilen derecenin gurur verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu yolculuğa birkaç yıl önce çıktık. Daha önce katıldığımız yarışmalarda ‘Gazi’ unvanı almıştık. O günlerden bugüne kadar Feza’yı sürekli geliştiriyoruz. Bu yıl 2580 başvuru arasından ilk 10’a girmek ve tüm görevleri kusursuz tamamlamak, bizim için çok değerli bir başarıdır. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Önümüzdeki yıl hedefimiz çok daha büyük: Türkiye birinciliği. Feza’yı daha da iyileştirip zirveye oynayacağız.”

Takımın Genç Yıldızları

Kerem Yüksel, Feza’nın elektronik sistemlerinde görev alarak uçuş güvenliğini sağladı.

Mustafa Eren Bilga, yazılım ve kontrol mekanizmaları üzerinde çalışarak aracın hedef odaklı hassasiyetini artırdı.

Mahmut Efe Ağdağ, gövde ve aerodinamik tasarımda kritik rol üstlendi.

Ecrin Gülser, ekibin motivasyonunu ve takım içi koordinasyonu sağladı; ayrıca Feza’nın test uçuşlarında aktif görev aldı.

Bursa’ya Gurur, Türkiye’ye Örnek

Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından onlarca başarılı okul katıldı. Yıldırım Ticaret MTAL’in ortaya koyduğu performans, özellikle sabit kanat kategorisinde gelecekte şampiyonluk için güçlü bir aday olduklarını kanıtladı.

Okul yönetimi ve öğrenciler, bu başarının sadece bir başlangıç olduğunu vurgularken, Bursa adına büyük bir gurur yaşadıklarını da dile getirdi. Feza, kusursuz uçuş performansı ile şimdiden 2026 şampiyonluğunun en iddialı isimlerinden biri olarak görülüyor.