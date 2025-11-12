Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Bayramhacı'da gerçekleştirilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte fidan dikti.

KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında Kocasinan ilçesi Bayramhacı Mahallesi Ağaçlandırma Tören Alanı'nda düzenlenen fidan dikim programına katıldı.

Bu yıl Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında, 'Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla yürütülen seferberlik çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bayramhacı'da 35 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim alanında öğrencilerle birlikte toprakla buluşan Başkan Büyükkılıç, etkinliğin çevreye ve geleceğe bırakılacak en anlamlı miraslardan biri olduğunu vurguladı.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Bu anlamlı çalışmanın hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramhacı bölgesinin seçilmiş olması da bizleri ayrıca keyiflendiriyor. Burada değerli muhtarımızın talepleriyle altyapı hizmetleri konusunda yapılan çalışmalarla da Bayramhacı'mızı hakikaten güzel bir noktaya eriştirdik' dedi.

Büyükkılıç, fidan dikmenin önemine değinerek, 'Ağaç olmazsa olmaz mantığında, su gibi değerli, kıymetli. Yine, kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki ağacı dikin diyen Peygamberimizin öğretisiyle yetiştiğimiz bu süreçte her yeri ağaçlandırma konusunda, Orman Bölge Müdürlüğü'müzle iş birliği halinde 16 ilçemizde bu tür çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sene de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan bu çalışmayı çok anlamlı buluyor, her türlü desteği verme konusunda da gayretlerimizi sürdürüyoruz' diye konuştu.

Kayseri'de yeşile verilen önemi ve değeri vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 'Şuanda kişi başına 18 metrekare yeşil alan düştüğünü paylaşarak, uygulamalarımızla çevreci olduğumuzu, yeşili önemsediğimizi de hatırlatmak istiyorum. Kurum ve kuruluşlarımızla burada yaptığımız bu anlamlı çalışmayı destekleyecek, diktiğimiz ağaçlarımızın da bakımını yaparak ağaçlarımızı büyüteceğiz. Çevreyi daha yeşil hale getirip daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Kayseri ve daha yeşil bir Kocasinan ile sonuçlandıracağımıza inanıyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum' şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Bayramhacı Mahallesi'nin güzelliğine dikkat çekerek, 'Biz bu vatanı çok seviyoruz. Toprağımıza aşığız. Canımızdan çok değer verdiğimiz topraklarımızın çorak bir şekilde durması da içimizi yakıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin deyimiyle zümrüt yeşili topraklara ulaşmak için mücadele etmek durumundayız. 10 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti ağaçlandırmada yaptığı seferberlikle Avrupa'da birinci dünyada dördüncü ülke olmuştur. Kayseri'nin orman varlığı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktı. Bunda Orman Bölge Müdürlüğü'müzün, Orman İl Müdürlüğü'müzün, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Kocasinan, Melikgazi, Talas ve bütün ilçe belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın çok büyük emekleri var. Yemyeşil bir Kayseri için mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise ağaçlandırma seferberliğinin kıymetli bir etkinlik olduğunu kaydederek, bu alanda yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı da Kayseri'nin orman varlığının yüzde 70 oranında artış gösterdiğini anlattı.

Duaların ardından Başkan Büyükkılıç, protokol ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Çocukların ve gençlerin sıcak, samimi ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, onlarla günün anısına fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, binlerce ağacı toprakla buluşturduklarını vurgulayarak, sadece merkezde değil, 16 ilçede ağaç dikme çalışmalarının sürdüğünü, bu yıl 368 bin ağaç diktiklerini ifade etti. Öğrencilere bu bilinci aşılamak ve dikilen ağaçları sahiplenmesi açısından hizmetler sunmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, daha yeşil Kayseri için çalışmaların süreceğine vurgu yaptı.

Büyükkılıç, yöresel kıyafetler giyen gençlerle birlikte Türk musikisinde efsaneleşmiş olan Gesi Bağları'nı söyledi.