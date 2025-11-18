Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısını güçlendirmeye devam ederek, Kayseri'ye Türkiye'nin ikinci BMX parkurunu kazandırırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindeki BMX Spor Okulu da genç sporculara hız, cesaret ve özgüven kazandırmayı hedefliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin spor altyapısına önemli bir katkı sağlayan Türkiye'nin 2. BMX parkuru, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bisiklet severlerin ve profesyonel sporcuların hizmetine sunuldu. İç Anadolu Bölgesi'nde tek olan BMX parkuru, bisiklet sporuna olan katkılarıyla bilinen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonu doğrultusunda inşa edildi. Parkurda, 6 ve 9 metrelik rampalar, başlangıç tepesinden yüksek hızlarla inen sürücüler için büyük bir adrenalin ve heyecan yaşatacak. Ayrıca step up, berms, çiftler, silindir ve panettone gibi özel parkur engelleriyle sporcuların yeteneklerini zorlayacak ve geliştirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindeki BMX Spor Okulu, genç sporculara hız, cesaret ve özgüven kazandırmayı hedefliyor. BMX parkurunda, profesyonel antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanlar sayesinde çocuklar sadece pedal çevirmeyi değil, aynı zamanda mücadele etmeyi, denge kurmayı ve hedefe odaklanmayı öğreniyor. Katılımcılar her antrenmanda daha yükseğe çıkıyor, her turda bir adım daha ileriye gidiyor.

Kayseri'nin yeni BMX parkuru, yalnızca yerel sporcular için değil, aynı zamanda uluslararası yarışmalar ve organizasyonlar için de büyük bir fırsat sunuyor. Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) standartlarına uygun şekilde tasarlanan bu parkur, Kayseri'yi ulusal ve uluslararası bisiklet yarışlarının düzenleneceği önemli bir merkez haline getirecek. BMX parkuru, gençlerin adrenalin dolu bir deneyim yaşarken aynı zamanda sağlıklı yaşamı da hayatlarına dâhil etmelerini sağlayacak.

Herkesin katılabileceği antrenmanlar ve yarışlarla dolu bir sezon için BMX Spor Okulu'na kayıtlar alınıyor. Bisiklet tutkunları, kaykaycılar ve profesyonel sporcular, bu eşsiz parkurda enerjilerini sonuna kadar kullanacak. Detaylar ve BMX Spor Okulu'na kayıtlar için sporaskayseri.com.tr adresi ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde güçlü bir vizyonla, Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri olan ve Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri'yi, spor alanında emin adımlarla zirveye taşıyor.