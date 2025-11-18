Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda 3. kez başkanlığa seçildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'ndaki genel kurulda, yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra edildi.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde İrfan Yıldırım, kulüp başkanlığına yeniden getirildi.

Genel kurula katlan Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı (ASFK) Sadettin Dağ, kongrenin Artvinspor'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

ARTVİNSPOR, TÜM BRANŞLARDA FAALİYET GÖSTERECEK

Artvinspor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Yıldırım ise, burada yaptığı konuşmasında, Artvin'de sporun bütün branşlarını özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimiyle buluşturmak istediklerini söyledi.

Kendisini 3. kez başkanlığa seçmelerinden dolayı yönetim kuruluna teşekkür eden Yıldırım, 'Yönetim kurulunu 39 kişiden oluşturarak, Artvinspor'umuzu toplumun her kesiminin sahiplenmesini amaçladık. Artvinspor ilimizle özdeşleyen en eski spor kulübüdür. Bu güzel şehrimize ve ülkemize kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte hizmet etmeyi bir görev olarak üstlendik.' dedi.

Yıldırım, Artvin'de sporun gelişmesine katkı sağlamak ve gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmelerine engel olmak amacıyla kulübünün 2010 yılında kurulduğunu da kaydetti.

Kulübün 39 kişilik yönetim kurulu Artvin'in tanınmış, saygın ve mesleklerinde başarılı olan isimlerinden oluştu. Bu arada yönetim kurulunda 5 kadın üye de yer aldı.

ARTVİN SPOR ASIL YÖNETİM KURULU 1 İRFAN YILDIRIM (ATSO Meclis Başkan ve - İş İnsanı) 2 M. KEMAL KAHRAMAN (Artvin Barajı Koordinatörü) 3 SEÇKİN KURT (Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı) 4 GÖKSEN SÖNMEZ (İş İnsanı) 5 ÖZLEM SARAYOĞLU (İş İnsanı) 6 CİHAT UZUN (İş İnsanı) 7 HAKAN ERMİŞ (İş İnsanı) 8 RENGİN ÇOLAK (Banka Müdürü) 9 NURETTİN ALBAYRAK (Emekli) 10 HAYATİ GÜNERİ (Kamuda Yönetici) 11 SEMA AĞDEMİR (Tenis Antrenörü) 12 İSMAİL ERDEM (Doktor) 13 TUNCER BAŞER (Avukat) 14 KAMİL ŞATIR (Bursa- (İş İnsanı) 15 GÖKHAN ÖZKUL (Bursa -İş İnsanı) 16 AHMET ESEN (İş İnsanı) 17 SERHAN AYDEMİR (İş İnsanı) 18 ERHAN GAZİHAN (İş İnsanı) 19 HAKAN ÖZTÜRK (Özel Sektörde Danışman) 20 OSMAN AKYÜREK (İş İnsanı) 21 OKAN ERSÖZ (İş İnsanı) 22 SİNEM HAN (Kamu personeli) 23 MUSTAFA GÜNER (Kamu Personeli) 24 UĞUR SARIÇAM (Profesyonel Futbolcu) 25 YUSUF ARSLANER (Antröner) 26 GÜL ÖZBEY (Kamuda Yönetici) 27 ÖZGÜR SARAÇ (Mimar) 28 İSMAİL KUŞÇU (Öğretmen) 29 SERGEN AYDEMİR (İş İnsanı) 30 RECEP AKYÜREK (Avukat) 31 MUHAMMET YÜZBAŞIOĞLU ((İş İnsanı) 32 TURAN YELKEN (İş İnsanı) 33 ALİ İHSAN ALTUNTAŞ (Emekli) 34 MURAT KÜÇÜKAY (İş İnsanı) 35 ALPARSLAN KARACAN (İş İnsanı) 36 MURAT ARSLAN (İş İnsanı) 37 SİNAN ÖZYURT (Milli Güreşçi- Antröner) 38 GÖKHAN TOPÇUOĞLU (İş İnsanı) 39 ANIL AKAY (Kamu Personeli)