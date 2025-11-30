Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Kayseri vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği GTFS entegrasyonu ile toplu ulaşım verilerini Google Maps'e taşıdı. Bu sayede vatandaşlar, tüm toplu taşıma planlamalarını anlık, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir şekilde yapabiliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirilen Akıllı Şehir Kayseri vizyonu kapsamında ulaşımda dijital dönüşüme hız kesmeden devam ediyor. Şehrin ulaşım ekosisteminin merkezinde yer alan KBBTrafik mobil uygulaması, toplu taşıma, trafik, otopark ve bisiklet paylaşım sistemi gibi bileşenleri tek çatı altında buluşturarak 120 bini aşkın kullanıcıya kesintisiz hizmet sunuyor.

Engelli bireylerin şehir içi ulaşımda en yüksek verimlilikle seyahat edebilmesi için geliştirilen Engelsiz Kayseri uygulaması ise görme engelli vatandaşların güvenli, hızlı ve yönlendirilebilir toplu taşıma deneyimi yaşamasını mümkün kılıyor. Şehrin dijital ulaşım vizyonunun temel taşlarından biri olan bu uygulamalar, Kayseri'yi erişilebilirlik konusunda örnek şehirlerden biri hâline getiriyor.

Bu kapsamda son olarak tamamlanan GTFS (General Transit Feed Specification) çalışması, Kayseri'de toplu taşıma kullanıcıları için yeni bir dönemin kapılarını araladı. GTFS entegrasyonu sayesinde Kayseri'nin toplu taşıma verileri Google Maps üzerinden erişilebilir hâle geldi. Vatandaşlar artık seyahat başlangıç ve bitiş noktalarını seçerek en uygun rotayı görüntüleyebiliyor, aktarma noktalarını kolayca planlayabiliyor ve otobüsün hangi durakta olduğunu adım adım takip edebiliyor.

GTFS sisteminin sağladığı avantajlar sayesinde kullanıcılar; seyahat sürelerini ve tahmini bilet maliyetlerini önceden görebiliyor, farklı ulaşım modlarını karşılaştırabiliyor ve özellikle erişilebilirlik gereksinimi olan bireyler için Google'ın sesli yönlendirme özelliklerinden yararlanabiliyor. Böylece Kayseri'de toplu taşıma, hem daha şeffaf hem de daha kullanıcı dostu hâle geliyor.

Kayseri'nin ulaşım vizyonunu güçlendiren bu entegrasyon, şehir içi hareketliliği kolaylaştırırken aynı zamanda açık veri yaklaşımıyla inovasyonun önünü açıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi vatandaşın günlük yaşamına entegre eden bu yenilikçi adımlarıyla hem kent içi ulaşım konforunu yükseltiyor hem de akıllı şehir olma yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor.