Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borası tarafından 2'ncisi bu sene düzenlenen 2. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'na katıldı. Büyükkılıç, çalıştayda yaptığı konuşmada, 'Son 6 yıllık dönemde 1 milyar TL'ye yakın tarım ve hayvancılığa destek verdiğimizi buradan hatırlatmak istiyorum' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi pek çok kuruluşun destek verdiği Kayseri Ticaret Borsası tarafından düzenlenen II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, akademisyenler, Kayseri Ticaret Borsası üyeleri, et ve et ürünleri üreticileri ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehre büyük katkı sağlayacak olan çalıştayın hayırlı olmasını temenni ederek, 'Şehrimizin gıda sanayiinde öncü rolünü güçlendirmek, ulusal ve uluslararası et sektöründe söz sahibi konumunu kalıcı hale getirmek amacıyla II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenleniyor. Bu çalışma insanların sağlık açısından, şehrin geleceği açısından hem yol gösterici hem de ışık tutucu olarak çok önem arz ediyor' diye konuştu.

Pastırma, sucuk gibi önemli gıdaların merkezinden seslendiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, 'Önümüzdeki dönemler için vizyoner bir yaklaşım sergileyecek bir anlayışı hep beraber burada değerlendireceğiz ve en büyük katkıyı sağlayacağımıza inanıyorum' dedi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin bilim, inovasyon, girişimcilik ve gıda güvenliği ekseninde Türkiye'ye örnek bir üretim ekosistemi oluşturacak bir çalıştay olacağını kaydederek, 'Kayseri, yıllık 100 bin tonun üzerindeki et işleme hacmiyle, Türkiye toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılamaktadır. Bu önemli bir alandır. Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olmasının yanı sıra tarım şehri olduğumuzu da Sayın Valimizin yapıcı, katkı sağlayıcı yaklaşımlarıyla hatırlatmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 2024'te 436 bin 153 büyükbaş, 1 milyon 16 bin 843 küçükbaş yer aldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde ise 2024'te yine artış yaşanarak 4 milyon 791 bin 65 tona yükseldiğini anlattı. Büyükkılıç, 'Son 6 yıllık dönemde 1 milyar TL'ye yakın tarım ve hayvancılığa destek verdiğimizi buradan hatırlatmak istiyorum. Beydeğirmeni projemizin geldiğimiz günden beri önem arz ettiğini vurguluyoruz' şeklinde konuştu.

Tarım Bakanlığı verilerine göre Kayseri'de tarım arazileri toplam alanı 621 bin 858 hektar olduğunu, kentin tahıllar ve bitkisel üretim miktarı bakımından ülke içinde 5'inci sırada yer aldığını da anımsatan Başkan Büyükkılıç, mera ıslah projeleri ile Kayseri'de hayvancılığa en büyük desteği verdiklerini, tarım fuarlarına da gerekli destekleri sunduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 9 bin 788 hayvan işletmesi sahibine toplam 16 milyon TL'nin üzerinde harcama ile faturaların yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını paylaşıyoruz. Güneş enerjili sulama sistemi ile de destek veriyoruz. Aspir, nohut, yazlık buğday, yem bitkileri, korunga, yonca olmak üzere toplam 4 milyon 112 bin kilogram tohum dağıtıldı, makine ekipmanları ile desteklerimizi sürdürdük. Anıza ekim mibzeri, sabit sellektör, taş toplama makinası, katı gübre dağıtma makinası, kompost karıştırma makinası, süt soğutma tankı, yem ezme, ayçiçeği patosu, balya makinası, gacer buğdayı un değirmeni gibi pek çok konuda ekipman desteği verdiğimizi sizlerle paylaşıyorum. Büyükşehir'in verdiği destek ve yaptığı katkılarla Kayseri çiftçisi, 5 milyon 718 bin 89 dekar tarım arazisi işleyerek ürün elde etti. Son süreçte Sayın Valimizin talimatlarıyla Sultan Sazlığı bölgesinde Tarım İl Müdürlüğü ile proje geliştirdik. Az su ile yetiştirilecek ürünlerle çiftçilerimizi buluşturacağız.'

Tarım ve gıda ürünleri ihracatı 21 yılda 12 kat artan Kayseri'den bahsettiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, 30 büyükşehir arasında işlenen tarım alanları miktarında Konya, Ankara ve Şanlıurfa'nın ardından 4'üncü sırada yer aldığını gururla paylaştıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Akıllı Şehircilik kapsamında 'Çiftçi Bilgi Sistemi' ile Kayseri'de faaliyet gösteren tüm çiftçileri ve tüm tarım arazilerinin sisteme kaydedilerek, toprak analizleri ile uygun ürüne göre ekim yerleri belirleneceğini de paylaşan Büyükkılıç, 'Bu alanlara göre ekim yapanlara tohum desteği, gübre desteği, ilaç desteği, mazot desteği, makine-ekipman desteği, hasat desteği ve satış desteği verilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri'nin Anadolu'nun ortasında memlekete katma değer sağlayan, bu ülke için fedakârca çalışan bir sanayi ve ticaret şehri olduğunu ancak bu kentin tarım şehri olduğunu da gururla söylediklerini ifade etti. Türkiye'de 24 üründe ilk 10'da olduklarını belirten Vali Çiçek, 'Bunu da çok net ifade ediyorum, Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin tarımsal noktada verdikleri teşviklerin çok büyük etkisi var. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar TL'lik destekle herhalde 30 büyükşehir içerisinde birinci sıradayızdır' dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmaların sonunda davetlileri 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 3. Gastronomi Günleri'ne davet etti.