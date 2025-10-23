Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı, Denizli'de gerçekleştirildi. TOBB desteğiyle yapılan etkinlikte, KOBİ'lerin dijitalleşmesi tartışıldı. Teknoloji sponsorları arasında Turkcell ve Mastercard öne çıktı. KOBİ'ler için dijital dönüşümün stratejik bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

DENİZLİ (İGFA) - Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak hedefiyle Türkiye'yi dolaşan Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı, Denizli'de gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan katılımıyla düzenlenen etkinlikte KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğuna dair önemli konular masaya yatırıldı ve sektörün geleceğine ışık tutuldu.

Turkcell Dijital İş Servisleri ve Mastercard'ın ana sponsorluğunda; Hepsiburada, Logo Yazılım ve Tami'nin platin, Eclit'in ise altın sponsorluğunda düzenlenen Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı'nın bu yılki beşinci etkinliği, Anemon Grand Denizli Otel'de gerçekleştirildi.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunu destekleyen ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayan paneller gerçekleştirildi. Başkan Kasapoğlu, 'Gelecek, dijitalleşme yarışında doğru adımları atan, dönüşümü içselleştiren işletmelerin olacak. Biz de Denizli Sanayi Odası olarak, üyelerimizin bu yarışta yalnız kalmaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Teknolojiyi bilen, sürdürülebilirliği içselleştiren ve dijitalleşmeyi kültür hâline getiren bir üretim ekosistemi inşa etmek bizim asli hedefimiz. Akıllı KOBİ platformu, dijital dönüşüm yolculuğumuzu hızlandırmak ve firmalarımızın bu sürece uyumunu desteklemek açısından büyük önem taşıyor. Denizli Sanayi Odası olarak dijitalleşme hedefimizi desteklemek üzere Bilişim Meslek Grubumuzu kurduk ve Denizli Model Fabrika'yı hayata geçirdik. KOSGEB destekleriyle ve Teşvik Ofisimizin katkılarıyla firmalarımızın dönüşüm sürecini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Değişen çağa, reel sektör ve kurumlarımızla birlikte uyum sağlamamız gerekiyor' dedi.

Dijitalleşmenin artık bir tercih değil, işletmelerin rekabet gücünü, verimliliğini ve gelecekte var olma kapasitesini belirleyen stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade eden Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 'Dijitalleşemeyen işletmelerin, küresel rekabette geri kalma riskleri her geçen gün artmaktadır. O nedenle, TOBB'un himayesinde yürütülen Akıllı KOBİ platformumuz, ülkemizin dört bir yanında işletmelerimize dijital dönüşüm farkındalığını kazandırmak açısından son derece kıymetli bir girişimdir. Denizli Ticaret Odası olarak bu farkındalığın ilimizde en güçlü şekilde yerleşmesi için aktif bir rol üstlendik. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanında çok sayıda proje hayata geçirdik. Bu çerçevede uyguladığımız teknik destek projelerimizle, bu geçişi hızlandırmayı hedefledik' dedi.