İzmit Belediyesi'ne bağlı müzeler, 2025 yılı boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra çok sayıda okul grubunu ağırlayarak kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkı sundu

KOCAELİ (İGFA) - 2025 yılı verilerine göre geçtiğimiz günlerde 1. Kuruluş yılını kutlayan İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi yıl boyunca 62 bin 377 kişi tarafından ziyaret edilirken, kente uzun süredir hizmet veren Atatürk ve Milli Mücadele Anı Müzesi ise 32 bin 560 ziyaretçiyi ağırladı. Her iki müze de özellikle öğrenciler ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin yanı sıra okul gruplarının da sıkça tercih ettiği müzelerde, yıl boyunca çeşitli eğitici ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Atatürk ve Milli Mücadele Anı Müzesi ile Oyuncak Müzesi, yalnızca sergileriyle değil, düzenlenen atölyeler ve özel programlarla da ziyaretçilere zengin bir deneyim sundu.

ŞİİR VE EDEBİYAT EVİNDEKİ ETKİNLİKLER

Öte yandan İzmit'in İzleri Anı Evi, 2025 yılı boyunca ziyaretçilerini kentin tarihi ve kültürel mirasına doğru bir yolculuğa çıkarırken, Şiir ve Edebiyat Evi ise yıl boyunca düzenlenen sergiler, anma programları ve çeşitli etkinliklerle edebiyatseverlerin buluşma noktası oldu.

İzmit Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren müzeler, kentin kültürel belleğini canlı tutmayı sürdürürken, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle İzmit'in sosyal ve kültürel yaşamına değer katmaya devam ediyor.