Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği altyapı ve dijital izleme çalışmaları sayesinde 2025 yılında 2 milyon 700 bin metreküp su kaybının önüne geçilerek, ekonomiye yaklaşık 90 milyon TL katkı sağlandığını kaydetti.

KAYSERİ (İGFA) - Küresel iklim değişikliği ve artan kuraklık risklerine karşı içme suyu kaynaklarını korumayı öncelikli hedefleri arasında bulunduran Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, SCADA (Veri Tabanlı İzleme Sistemi Merkezi) ve akustik yer mikrofonu cihazları ile şebekede meydana gelen ve yüzeye çıkmayan içme suyu arızalarını tespit ederek hızlı bir şekilde onardı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 2025 yılında 32 bin 640 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybı önlenirken; hem doğal kaynakların korunması hem de kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına önemli bir kazanım elde edildi. Bunun sonucunda kent genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlanırken, şebekedeki fiziki kayıp kaçak oranı da Türkiye standartlarına yaklaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, suyun stratejik bir değer olduğuna dikkat çekerek; 'Su, geleceğimizin en önemli teminatıdır. Bu bilinçle hareket ederek Kayseri'mizde içme suyu kaynaklarımızı korumaya yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. KASKİ'mizin SCADA sistemi ve ileri teknoloji cihazlarla yürüttüğü kayıp kaçakla mücadele çalışmaları sayesinde hem ciddi oranda su tasarrufu sağlıyor hem de belediyemizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz. Amacımız, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerimizin de su hakkını korumaktır' ifadelerine yer verdi.

Su kayıp kaçaklarının; boruların zamanla yıpranması, bağlantı noktalarının deforme olması ve şebeke hatlarının ekonomik ömrünü tamamlaması gibi nedenlerden kaynaklandığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti: 'Merkez ilçelerimizde oluşturulan 360 alt bölgenin 90'ında saha çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bu bölgeler SCADA sistemi üzerinden anlık olarak takip edilmekte, son teknoloji cihazlarla arıza tespiti yapılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda yüksek basınç tespit edilen bölgelerde basınçlar düşürülerek yeni arızaların oluşmasının önüne geçilmektedir. Su kayıplarını en aza indirerek hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı hem de gelecek nesiller için su kaynaklarımızı güvence altına almayı hedefliyoruz. Bu anlamda kayıp kaçak ekiplerimiz, 2026 yılı boyunca da kentimizin tüm cadde ve sokaklarında 7/24 esasına göre arama, tarama ve dinleme faaliyetlerini sürdürecektir.'