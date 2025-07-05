Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada konfor, güvenlik ve sürdürülebilirliği artıracak otobüs garaj noktalarını hayata geçiriyor. Anayurt Garaj Noktası hizmete açılırken şoförler, verilen değer ve sağlanan konfor için Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de toplu ulaşım alanında örnek olmaya devam ediyor. Şehir genelinde vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmeti sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımanın görünmeyen ama hayati unsurlarından biri olan garaj altyapılarını güçlendirerek bu alandaki hizmet kalitesini yeni bir seviyeye taşıyor.

Anayurt Garaj Noktası Tamamlandı

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Anayurt Garaj Noktası'nı tamamlayarak hizmete sundu. Anayurt Garaj Noktası'nda açıklamalarda bulunan Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürü İbrahim Kundur, sadece otobüsler ve durakların değil, bu sistemi taşıyan altyapının da büyük önem arz ettiğini vurguladı. Kundur, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde Anayurt, Danışmentgazi, İldem, Belsin, Tınaztepe, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bölgesi ve Saraybosna gibi pek çok farklı noktada garaj alanları oluşturuyoruz. Burada yalnızca araçlarımız için değil, çalışanlarımız için de önemli alanlar oluşturduk” dedi.

Yeni tesislerde şoförlerin dinlenebileceği ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği sosyal alanlara da yer verildiğini belirten Kundur, “Kaliteli bir ulaşım hizmeti, mutlu ve huzurlu çalışanlarla mümkündür. Bu alanlar sayesinde şoförlerimiz daha dinlenmiş, daha stressiz bir şekilde görev yapıyor. Bu da doğrudan vatandaşımıza yansıyor” şeklinde konuştu.

İldem Bölgesinde Yeni Garaj Noktası Yolda

Kundur ayrıca, sadece Anayurt değil, İldem bölgesinde de çalışmaların hızla sürdüğünü ve çok yakında bu bölgedeki yeni garaj noktasının da hizmete alınacağını duyurarak, şöyle konuştu: “Şehrimiz geliştikçe ve büyüdükçe, toplu taşıma hizmetlerimizde de bu gelişime ayak uydurmak, gerekli düzenlemeleri yapmak gerekiyor. Bu kapsamda şehrin dört bir yanına yayılan bu garaj noktalarıyla hem filonun operasyonel verimliliği artacak hem de şoförlerimiz için daha iyi çalışma koşulları sağlanacak.”

Şoförlerden Başkan Büyükkılıç’a Teşekkür

Yeni yapılan tesisten son derece memnun olduklarını dile getiren otobüs şoförleri ise “Çok güzel oldu. Yaptığımız iş kolay değil. Bu tesis, bize verilen değerin bir göstergesi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarında attığı adımlarla sadece bugünü değil, geleceği de planlayan bir vizyonla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.