Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat ve beraberindeki heyetle birlikte Durupınar Sit Alanı'nı ziyaret ederek yürütülen arkeolojik kazı ve inceleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat ve beraberindeki heyet, Nuh'un Gemisi Silüeti olarak da bilinen Durupınar Sit Alanı'nda incelemelerde bulundu. Alanda yürütülen arkeolojik çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Bozkurt, saha uygulamalarını yerinde değerlendirdi.

Vali Bozkurt ve Kaymakam Ayvat, Durupınar Sit Alanı'ndaki kazı ve araştırma faaliyetlerini yakından takip ederek çalışmaların ilerleyişi hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Bölgenin tarihî ve kültürel değerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü alanda, yürütülen araştırmaların Doğubayazıt'ın turizm potansiyeline de katkı sağlaması bekleniyor.