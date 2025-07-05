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Şuan itibariyle 920 habe 1870 vatandaşımız tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 4-5 hanemiz yangından etkilendi.” denildi.

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kırmızıburun mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine tüm ekiplerimiz bölgeye sevk edildi.

Hatay’da meydana gelen orman yangınının yerleşim yerlerine sıçramasının ardından 920 ev boşaltıldı. Yayladaki 5 ev ise küle döndü.

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