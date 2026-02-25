Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucularıyla iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik politikalarındaki kararlılığını ve 'Terörsüz Türkiye' hedefini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucularıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güvenlik anlayışının merkezinde millî birlik, huzur ve istikrarın bulunduğunu söyledi.

Devlet aklının sürekliliğine ve güvenlik politikalarındaki bütüncül yaklaşıma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yalnızca terörle mücadelede değil, bölgesel ve küresel düzlemde de inisiyatif sahibi, caydırıcı ve öz güvenli bir aktör haline geldiğini ifade etti. Erdoğan, 'İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize, demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz' dedi.

'Her oyunu bozacak, komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan adımların 23 yıllık tecrübe, dikkatli siyaset ve iyi planlanmış stratejiyle hayata geçirildiğini belirtti. '86 milyonun her ferdi için en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gölgede huzursuzluk ve kaosa izin vermeyeceklerini vurguladı.

Terör tehdidinin ortadan kalkmasının tüm vatandaşlara kazandıracağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor' dedi. Erdoğan, 'Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz' sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda güvenlik güçlerinin fedakârlıklarıyla ülkenin emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.