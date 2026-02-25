Edirne'de Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin debisinin artması sonucu meydana gelen taşkınlara AFAD koordinasyonunda müdahale edildi. 539 personel sahada görev aldı, 3 kişi kurtarıldı.

EDİRNE (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Edirne ve komşu Yunanistan ile Bulgaristan'da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde hızlı artış yaşandığını açıkladı. Artan su seviyesi nedeniyle bazı yerleşim yerleri ve çiftliklerde taşkınlar meydana geldi.

Sürecin anbean takip edildiği belirtilen açıklamada, AFAD koordinasyonunda Edirne Valiliği tarafından su seviyesi yükselmeden önce gerekli önlemlerin alındığı, riskli bölgelerde tahliyelerin gerçekleştirildiği bildirildi. Bu kapsamda Bosnaköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara sevk edildi.

AFAD tarafından İstanbul ve Kocaeli'den operatör personel ile orta ve büyük kapasiteli motopomplar görevlendirildi. Ayrıca Kırklareli, Sakarya, Bursa, Yalova ve Tekirdağ AFAD il müdürlüklerinden personel, bot ve motopomp desteği sağlandı. Taşkınla mücadele çalışmalarında; Edirne İl AFAD Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, belediye ekipleri, emniyet, jandarma, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 539 personel, 157 araç ve iş makinesi, 23 motopomp ve 11 arama kurtarma botu görev aldı.

Yaşanan taşkınlar dolayısıyla 45 ihbar alındığı, ekiplerin müdahalesi sonucu 3 vatandaşın kurtarılarak güvenli bölgeye alındığı ve 99 hayvanın tahliye edildiği bildirilirken, olaylarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Yetkililer, akarsu debilerinde düşüş yaşanmasına rağmen sahadaki çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşların taşkın bölgelerinde dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

AFAD, olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.