Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Klasik Türk Müziği'nin en köklü makamlarından Rast Faslı'ndan oluşan konseri ziyaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - Klasik Türk Müziği Rast Faslı'ndan oluşan konserde söz alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Kayseri'mizin Türk Sanat Müziği'nde ölümsüz sesisiniz, iyi ki varsınız' diye seslendiği Şef Burhan Surluev ile korosuna, şükranlarını sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kültür ve sanatın olmazsa olmaz olduğunu vurguladığı konuşmasında şunlara yer verdi: 'Bizler yerel yöneticiler olarak yol yaparız, kaldırım yaparız, park yaparız, şehrimizi tanıtmaya çalışırız ama kültür olmadan olmaz, sanat olmadan olmaz. Sizin gibi dostlar olmadan olmaz. O açıdan biz birlikte bir aileyiz.'

Başkan Büyükkılıç, sözlerinin sonunda, kadim Kayseri'nin değerlerinden de bahsederek, Erciyes'in dünyada kendisinden söz ettirmeyi sürdürdüğünü kaydetti. Büyükkılıç, Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olması temennisinde bulunarak, 'İşte bu dostların katkıları ile Türk Dünyası Kültür Başkenti olacağına inandığımız böyle bir şehrin mensubu olmak, böyle bir şehrin hizmetkârı olmak, böyle bir şehrin sanatçı ve sanatçı dostları ile olmak bizler için onur' ifadelerini kullandı.

Söz alan Şef Burhan Surluev ise başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere, yağışlı kış şartlarına rağmen kendilerini yalnız bırakmayan konuklarına teşekkürlerini iletti.

Şef Burhan Surluev yönetiminde gerçekleştirilen ve ilgi gören konserde, 60 kişilik koro, 10 sazende ve 10 solist, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerinden; klasik fasıl geleneğinden solo eserlere, potporiden seçkin şarkılara uzanan programda toplam 28 eser yer seslendirildi.

Konserde Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları ve sanatsever konuklar eşlik etti.