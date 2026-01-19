Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bilim ve tekniğe dair hizmette bulunan Kayseri Bilim Merkezi, yarıyıl tatilini içerisine alacak bilim dolu etkinliklere imza atacak.

KAYSERİ (İGFA) - Yarıyıl tatilinde bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getirecek ve öğrencilere birbirinden farklı ve ilgi çekici etkinlikler sunacak Kayseri Bilim Merkezi, ziyaretçilerine 20-30 Ocak 2026 tarihleri arasında bu anlamda kapılarını aralayacak.

Bilimsel deneylerin, yaratıcı atölyelerin ve teknoloji temelli etkinliklerin yer alacağı programa katılım, kontenjanlarla sınırlı olurken, birbirinden güzel etkinlikler çocukları bekliyor.

Toplam 10 gün sürecek olan, 4-12 yaş çocuklar ile aile katılımlı atölyelerin bulunduğu programda, 'Masaldan Tuvale Sanat Atölyesi, 3D Kalem, Arduino ile LED Yakma, Mini Mühendisler Yumurta Görevi, Gece Lambası Devre, Gizemli Bileklik, Ahşap Tasarım Atölyesi, Hama Boncuğu, Geometrik Robotum, Ekosanat Tasarım Atölyesi, Kağıt Devre ve Kahoot Yarışması gibi birbirinden ilgi çekici ve geliştirici faaliyetler, katılımcılarla olacak.