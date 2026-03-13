TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerini Sürmene ile sürdürdü.

Başkan Genç'e Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Şahin eşlik etti.

20 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen Petekli Mahallesi'nde yapılan istinat duvarı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen ve süreçle ilgili bilgi alan Başkan Genç, bölgede yaşanan afetin ardından hızlı şekilde harekete geçtiklerini hatırlatarak, 'Sürmene ilçemizin Petekli Mahallesi'nin de etkilendiği sel ve heyelan sonrası mahallemizde ciddi hasar oluştu. Arazi kaymaları yaşandı, yol kullanılamaz hale geldi ve bölge riskli bir duruma geldi. Biz de önceliği buraya vererek gerekli çalışmaları başlattık' dedi.

18 MİLYON TL HARCAMA YAPILDI

Başkan Genç, 'Belediye başkanımızın, ilçe başkanımızın ve muhtarımızın yakın takibiyle süreci yürüttük. Toplamda 7 bin 500 metreküp istinat duvarı yaptık ve 900 ton asfalt serdik. Kendi kaynaklarımızdan yaklaşık 18 milyon liralık harcama yaparak hem yolu ulaşıma açtık hem de istinat duvarlarıyla arazileri güçlendirdik. Böylece evlerimizi de daha güvenli hale getirdik. Bölgemiz zaman zaman risk taşıyan bir bölge. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden korusun. Büyükşehir Belediyesi olarak tedbir almak ve riskle karşılaştığımız zaman çözüm üretmek için ilçe belediyelerimiz ve muhtarlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.