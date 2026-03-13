ANKARA (İGFA) - Türk tarihinin en saygın akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, entelektüel kişiliği, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla hem akademi dünyasında hem de toplumda büyük saygı kazanan Prof. Dr. Ortaylı'nın vefatı ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, 'Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin' ifadelerini kullandı

