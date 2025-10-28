Kayseri Talas Belediyesi, müzikle toplumsal duyarlılığı birleştiren kültürel çalışmalarıyla bir kez daha takdir topladı. Osmanlı Kültür Sokağı'nda faaliyet gösteren Talas Musiki Cemiyetini ziyaret eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nihal Şengün, bağlama kursundaki çalışmaları yakından inceleyerek, 'Bu kurslar çok büyük bir hizmet. Sanatla toplumu buluşturan Başkanımızı gönülden kutluyorum' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Nihal Şengün ile birlikte Musiki Cemiyetini ziyaret ederek bağlama kursunda eğitim gören her yaştan kursiyerle bir araya geldi. Kurs öğreticilerinden bilgi alan Başkan Yalçın ve Şengün, öğrencilerin kısa performanslarını da ilgiyle dinledi.

Bağlama tınılarının yankılandığı ziyarette, sanatın birleştirici yönü ön plana çıktı. Talas Musiki Cemiyeti çatısı altında sürdürülen kurslar hem müzik eğitimi hem de kültürel paylaşım ortamı sunarak gençler, kadınlar ve emeklilerden oluşan geniş bir topluluğu bir araya getiriyor.

'İNSANLIK SANATLA BARIŞIK OLDUĞUNDA ŞİDDET BİTER'

Sanatın toplumsal barıştaki önemine dikkat çeken Öğretim Görevlisi Nihal Şengün, Talas Belediyesi'nin yürüttüğü bu çalışmaların değerine vurgu yaptı:

'Talas Belediyemizin bu faaliyeti çok önemli bir hizmet. Biz üniversite olarak kültür ve sanat alanında dersler açıyoruz, farklı fakültelerden öğrenciler geliyor. Ancak burada belediyenin kurduğu bu yapılar, sanatın toplumun her kesimine ulaşmasını sağlıyor.

İnsanlığın sanatla, estetikle barışık olması lazım ki şiddete müracaat etmesin. Çocuklarımızı estetik duygularla, kültürel aktarımlarla büyütelim ki birbirine saygılı bireyler yetişsin. Burada verilen emeği, başkanımızın vizyonunu ve hocalarımızın gayretini takdirle karşılıyorum. Bu gerçekten çok büyük bir hizmet.'

Şengün, kursiyerlere de seslenerek, 'Sanattan vazgeçmeyin, bu eğitimi sakın bırakmayın' tavsiyesinde bulundu.

'HERKES İÇİN SANAT, HERKES İÇİN MUTLULUK'

Ziyarette konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sanatın yaşı, mesleği ve cinsiyeti olmadığını vurguladı: 'Hocamız üniversitede eğitim konusunda çok değerli bir isim. Biz de burada kendi aramızda bir araya gelerek müzikle dostluk kuruyoruz. Hocalarımızın rehberliğinde her yaş grubundan vatandaşımız bu kurslardan yararlanabiliyor. Kimisi emekli, kimisi öğrenci, kimisi çalışan: Ama ortak paydamız sanat ve mutluluk. Burada herkesin yüzü gülüyor.'

Başkan Yalçın, Talas Musiki Cemiyeti'nin bir kurs olmanın ötesinde kültürel bir dayanışma alanı haline geldiğini belirterek, sanata gönül veren herkesi bu ortamda buluşmaya davet etti.

TALAS BELEDİYESİNDEN KÜLTÜREL KÖPRÜLER

Talas Belediyesi, müzik ve geleneksel el sanatları gibi birçok branşta yürüttüğü kurslarla Kayseri'nin kültürel yaşamına zenginlik katıyor. Başkan Mustafa Yalçın'ın vizyonu doğrultusunda her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmayı hedefleyen belediye, bu kurslarla hem kültürel mirası yaşatıyor hem de toplumsal birlik duygusunu güçlendiriyor.