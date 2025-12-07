Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak odun yardımında bulunmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara odun desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, ilk dağıtımını Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi'nde yaptı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte sosyal destek çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başladığı odun dağıtımına devam ediyor.

Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi'nde yapılan ilk dağıtımın ardından Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Bedevi ve Kazım Karabekir mahallelerinde de odun desteğinde bulundu.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ağaç budama çalışmalarının ardından elde edilen odunlar Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyesinde kesilerek küçük parçalara ayrıldı. Ekipler tarafından çuvallara doldurulan odunlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edildi. İlk olarak Bayındırlık Mahallesi'nde başlanılan dağıtımların ardından Ahmet Bedevi ve Kazım Karabekir mahallerinde de odun dağıtımına devam ettiklerini söyleyen Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul, 'Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımızın, ağaç budama çalışmalarından elde edilen odunları değerlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Çuvallanan odunların bize tesliminin ardından özellikle doğal gaz kullanmayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız hem bu malzemeyi değerlendirmek hem de vatandaşlarımıza kış aylarında destek olmak. Dağıtımlarımız kış boyunca devam edecek' dedi.