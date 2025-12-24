Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirilen yatırım ve hizmet odaklı projeleri paylaştı. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen hizmet belediyeciliği anlayışıyla, Kayseri'yi daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin imarı, ulaşımı, altyapısı, çevre yatırımları, sosyal belediyecilik ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen yüzlerce çalışmadan önemli başlıkları teşkilat mensuplarıyla paylaştı.

Toplantıda konuşmasını gerçekleştirmek üzere sahneye davet edilen Başkan Büyükkılıç, salondaki gençlerin 'Kayseri seninle gurur duyuyor' sloganları eşliğinde sahneye çıktı. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önemli yatırımlar ve projelerine dair kapsamlı bir sunum yaptı. 16 ilçeyi tek tek sayan ve ilçe teşkilatlarının her kademesini selamlayan Başkan Büyükkılıç, 'Yapılacak olan bu çalışmanın hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Etkinlik çok, faaliyet çok, elhamdülillah bereketli' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik, beraberlik içerisinde hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koştuklarını vurgulayarak, 'Merkezdeki belediye başkanlarımız başta olmak üzere tüm belediye başkanı kardeşlerimizle el ele vermek suretiyle adeta hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyoruz. Yakınmıyoruz, yekiniyoruz. Büyükşehirler arasında en çok yatırıma pay ayıran belediye olmanın, sizlerin duasıyla, onurunu taşıyoruz. Sizlere layık olmaya gayret gösteriyoruz' diye konuştu.

Tüm ilçeleri kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, 'Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi ve talimatlarında olduğu gibi insanların rengine, ırkına, yaşantısına ya da siyasi görüşüne bakmadan 'önce insan', 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hiçbir kardeşimizin talebini göz ardı etmiyoruz. Hiçbir ilçemizi ötekileştirmiyor, hepsini bağrımıza basıyoruz' ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yatırımda lider Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği vizyon yatırım ve projelere dair sunum yaptı. Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alana sahip Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nden, Kayseri Havalimanı yeni terminal binasına, İldem-Şehir Hastanesi, Talas-Anayurt tramvay hatlarından, Erkilet bölgesine hizmet verecek planlama çalışmaları süren yeni tramvay hattı projesine kadar dev projelere dair bilgiler aktardı. Büyükkılıç, bu proje ve yatırımlara desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi Mümkün Olan En Kısa Sürede Tamamlanacak

Başkan Büyükkılıç, ihalesi gerçekleştirilen Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında yapılan yeni yollar ve altyapı çalışmalarını kapsayan tüm hazırlıklar hakkında da bilgiler paylaşarak, 'Proje sadece bir kavşaktan ibaret değil. Bütün bu altyapıyla ilgili desteklerimizi sağlayarak, vatandaşımızı rahatlatan yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüp en kısa zamanda da 12 ay maksimum, Kayseri'mize kazandırma yönündeki çalışmamızı sizlerle paylaşıyoruz' dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir'in yatırım ve projelerinden katlı kavşaklar, köprüler, yeni yol ve sıcak asfalt çalışmaları, ulaşım alanında imza atılan 3 türbinden oluşan RES projesi, elektrikli otobüslerle genişletilen otobüs filosu, Kaybis uygulamaları, bisiklet yolları, Kapuzbaşı Şelaleleri, Erciyes Kayak Merkezi, Sultan Sazlığı, Kültepe, Soğanlı Vadisi, Koramaz Vadisi başta olmak üzere turizm çalışmaları ile Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin faaliyetlerini sıraladı.

TÜRKSOY Dünya Kültür Başkenti Kayseri vurgusu da yapan Başkan Büyükkılıç, 'İnşallah Türk cumhuriyetlerinin kültür başkenti olacağımıza inanıyorum' dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nın Kale çevresindeki düzenleme çalışmalarına dair de bilgiler veren Büyükkılıç, Kayseri Mahallesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarına, Kültepe Kayadan Oyma Müze, Mimar Sinan Kent Müzesi çalışmalarına da değindi.

Büyükkılıç, inanç turizmine yönelik turizm rotaları çalışmaları kapsamında hizmetlerin de sürdüğünü belirterek, Koramaz Vadisi'nden kültür yolu gezilerine, İl Halk Kütüphanesi'nden Kent Müzesi'ne kültür ve turizm projelerinden bahsetti.

Başkan Büyükkılıç, Yatırım ve Hizmetleri Saymakla Bitiremedi

Adeta 6'ncı üniversite gibi hizmet veren KAYMEK kurslarından bahseden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Emekliler Kafeteryası, Çamaşır Yıkama Merkezi, sosyal yaşam merkezleri, hasta ve hasta yakını misafirhaneleri ve Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi, alzhemier merkezi gibi sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri ile tesisleri tek tek anlattı.

Kayseri'de kentsel dönüşümün 1994 yılından beri planlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir'in ödüllü kentsel dönüşüm projesi Oruçreis'ten ve Sahabiye, Alsancak ile Camikebir kentsel dönüşüm sürecinden bahsetti.

Ayrıca ilgi dolu, coşkulu Gastronomi Günleri'nden de söz eden Büyükkılıç, Kayseri'nin bir gastronomi şehri, merkezi olarak anılması doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini paylaştı.

Kayseri'de, Bilim Festivallerinden, Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nden de bahseden Büyükkılıç, sözü Erciyes Kayak Merkezi'ndeki faaliyetlerine getirdi ve Erciyes'e gelen konukların çok çeşitli ülke ve şehirlerden olduğunu belirtti. Büyükkılıç, dünyadaki en iyi 25 kayak merkezi içerisinde Türkiye'den ilk ve tek merkezin Erciyes Kayak Merkezi olduğunu vurguladı. Büyükkılıç ayrıca Erciyes'ten yılın 12 ayı faydalanma noktasında yapılan diğer proje ve çalışmalardan söz ederek, gerek spor ve gerekse turizm noktasında önemli etkinlikler yapıldığını kaydetti. Büyükkılıç, Erciyes'te de Kayseri genelinde de BMX Parkuru, tenis kortları, kayak akademisi, spor okulları ile bu gibi pek çok tesis ve faaliyet ile Kayseri'yi sporun merkezi haline getirdiklerini, bu doğrultuda ise Altın Bayrak alarak Avrupa Spor Şehri ünvanına layık görüldüklerini hatırlattı.

Ayrıca Avrupa'da spor konusunda en aktif belediye ödülü de aldıklarını duyuran Büyükkılıç, Büyükşehir tarafından Dünya Spor Başkenti başvurusu yapıldığını da anımsattı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin hizmetten hizmete koştuğunun altını çizerek, başta Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımına başlanan Merkez Cami olmak üzere hayırsever ile Büyükşehir iş birliğinde inşa edilen, edilmekte olan camilerden de söz etti.

Toplantıda yaptığı konuşmada Başkan Büyükkılıç, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını da anlatarak, çevreci faaliyetlerinden olan katı atık depolama tesisinden, depo gazından, güneşten ve rüzgârdan temiz enerji üretiminin yanı sıra hobi bahçelerinden, Beydeğirmeni Besi Bölgesinden bahsetti.

Afete hazır dirençli kent çerçevesindeki mikrobölgeleme ve diğer faaliyetlere ilişkin de bilgiler veren Büyükkılıç, sözü 6 Şubat depremlerindeki destek çalışmalarına getirdi.

Akıllı şehircilik ve dijital faaliyetlere yönelik gayretlerinden, projelerinden de söz eden Başkan Büyükkılıç, KBB Trafik uygulaması ile Mobil Dijital Gençlik Merkezi gibi önemli projeleri anlattı.

Ulaşım konusundaki ilçe terminallerini, yol ve asfalt ile bakım onarım çalışmalarını anlatan Büyükkılıç, tarımsal üretime dönük, sosyal yönü olan, altyapı faaliyetlerini içeren pek çok proje, yatırım ve çalışmalarını ifade etti ve kendilerine hizmet fırsatı veren vatandaşlara dua ettiklerini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Hacılar Vefa Gecesi'nde Anlamlı Buluşma

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Hacılar Vefa Gecesi programında, partinin kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Samimi ve duygu dolu anların yaşandığı programda Başkan Büyükkılıç, teşkilatların AK Parti'nin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak, geçmişten bugüne fedakârca görev yapan partililere teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, programın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'a, Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman'a, Hacılar ilçesine hizmet etmiş belediye başkanlarına, ilçe başkanlarına ve tüm teşkilat mensuplarına gönülden teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.