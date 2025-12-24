İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili'de hizmet veren eski itfaiye binasının yerine çağdaş, donanımlı ve çok amaçlı yeni bir itfaiye binası kazandırmak için çalışmalara başladı. Yer tesliminin yapılmasının ardından şantiye kurulumuna geçilen Dikili İtfaiye Binası'nın 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü itfaiye yatırımlarıyla olası afet ve acil durumlara karşı müdahale kapasitesini güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Dikili İtfaiye Binası'nın yer teslimi yapılarak yapım sürecine başlandı.

Eski itfaiye binasının bulunduğu alanda inşa edilecek iki katlı yeni itfaiye binası; 4 itfaiye araçlık kapalı garaj, otopark, eğitim alanları, personel duşları, sosyal alanlar ve basketbol sahası gibi birçok donatıyı bünyesinde barındıracak. Teknik altyapısı güçlendirilecek tesis için ilçeye yakışır bir çevre düzenlemesi de hayata geçirilecek.

Proje kapsamında spor alanlarının yanı sıra, eğitim amaçlı tartan kulvar ve kum havuzu da yapılacak. Şantiye kurulumunun devam ettiği projenin 2026 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla tasarlanan yeni itfaiye binası, hem itfaiye personelinin çalışma koşullarını iyileştirecek hem de Dikili ve çevresinde afet ve acil durumlara daha hızlı, etkin ve güvenli müdahale edilmesine önemli katkı sağlayacak