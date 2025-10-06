Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'nde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolasıyla miniklere doğaya ve hayvanlara karşı duyarlılık kazandırmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Kütüphanede misafir edilen koyun, kedi, kuş, balık gibi canlı hayvanları elleriyle besleyen ve onları seven çocuklar, etkinlik sonunda hayvan dostu sertifikalarını almayı hak kazandı.

KAYSERİ (İGFA) - Yediden yetmişe tüm vatandaşlara yönelik hizmetlerini etkin bir şekilde sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece insanı değil tüm doğayı merkeze alan bir yerel yönetim anlayışı ile beğeni toplayan faaliyetler üretmeye devam ediyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuklara yönelik hizmet veren Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolasıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Miniklere doğaya ve hayvanlara karşı duyarlılık kazandırmayı hedefleyen etkinlikte Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne koyun, kedi, kuş, balık gibi canlı hayvanlar getirildi. Hayvanları elleriyle besleyen ve seven çocukların mutluluk ve heyecanı etkinliğe renk katarken veliler de etkinlikten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi Sorumlusu Özben Topçu da etkinliğe dair bilgilere vererek, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklarımıza, hayvanların yaşam alanlarını ve hayvanları koruma bilinci kazandırmak adına böyle bir etkinlik yaptık. Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne canlı hayvanlarımızı getirdik. Çocuklarımıza mamalar dağıttık ve hayvanları besleme şansları oldu. Onlarla beraber fotoğraf çekindiler. Öğretmenlerimizin yaptığı hayvan figürleri ile birlikte güzel bir etkinlikti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklar eğlenceli ve keyifli bir şekilde hem öğrenip hem eğlenirken miniklere etkinlik sonunda Hayvan Dostu Sertifikası takdim edildi.