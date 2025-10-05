İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 'Kendi Faturanı Kendin Oluştur' uygulamasıyla abonelerin sayaç bilgilerini ve görsellerini İSKİ E-Şube üzerinden yükleyerek hızlı, güvenli ve kolay fatura oluşturmasını sağlıyor. Dijitalleşme hamlesi, kağıt tüketimini azaltarak çevreye katkı sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - İSKİ, dijital hizmetlerde yeni bir dönemi başlattığını duyurdu.

'Kendi Faturanı Kendin Oluştur' uygulaması, abonelerin İSKİ E-Şube platformu üzerinden sayaç bilgilerini tanımlayıp sayaç görselini yükleyerek kendi faturalarını oluşturmasına olanak tanıyor.

Uygulama, hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

İSKİ'nin sosyal medya paylaşımında, 'Yenilikçi uygulamalarımız ile kurumsal dijitalleşme hedeflerine katkı sağlıyor, dijital fatura sistemiyle kağıt tüketimini azaltıyoruz' ifadelerine yer verildi.

Bu adım, abonelere kolaylık sağlarken, çevre dostu bir yaklaşımla da kağıt israfını önleyerek sürdürülebilirliğe destek oluyor.